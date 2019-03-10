انت الان تتابع السيسي: هندفع تمن كبير جدا لتعويض خسائر ما بعد 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وما شهدتها من تظاهرات وأحداث عنف، راح ضحيتها المئات من المصريين. وأضاف الرئيس: "الصورة اللي اتصدرت إن المجلس العسكري تورط في محمد محمود وماسبيرو وأحداث بورسعيد، زي ما اتصدر إن وزارة الداخلية قتلت الناس في 25 يناير.. أنا مش بشوه التاريخ.. فيه أخطاء لا شك لكن اتنفذت عملية شديدة الإحكام لقتل الناس عشان الصورة تطلع كده. عشان الدولة دي تسقط".

وتابع: "أنا بقولكم يا مصريين حجم الخسارة اللي ترتبت على الأحداث دي، في 4 سنين حتى 2015، ضخم جدا هندفع ثمن كبير جدا لاستعاضته". وأردف السيسي: "قلت من 3 سنين اعملوا لجنة لدراسة كل الأحداث عشان نحطها قدامكم بأمانة وبشرف.. عشان تعرفوا إزاي الدول بتتدمر وإزاي البلاد بتضيع". حضر الندوة، رئيس مجلس الوزراء

وتابع: "أنا بقولكم يا مصريين حجم الخسارة اللي ترتبت على الأحداث دي، في 4 سنين حتى 2015، ضخم جدا هندفع ثمن كبير جدا لاستعاضته". Advertisements وأردف السيسي: "قلت من 3 سنين اعملوا لجنة لدراسة كل الأحداث عشان نحطها قدامكم بأمانة وبشرف.. عشان تعرفوا إزاي الدول بتتدمر وإزاي البلاد بتضيع". حضر الندوة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة. وقدمت الندوة عددًا من النماذج لبعض الملاحم والبطولات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة منذ معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء. اقرأ أيضا: السيسي: لم نمس مصريا واحدا في أحداث محمد محمود

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