شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال التطوير بمعبد «فيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بانتهاء وزارة الآثار من تطوير منطقة معابد جزيرة فيلة، إذ تم تزويد المنطقة بعدد من الوحدات الخدمية.

وأوضح وزيري أن أعمال تطوير الخدمات بالمعبد تضمنت تركيب بوابة دخول الزوار مكيفة بمساحه ٤×٥ متر و مزوده ببوابات إلكترونية، وعدد ٦ أكشاك حراسة مزودة بإضاءة ومصدر كهرباء ومقعد استراحة، و١٥ فاصل لتحديد مسار الزيارة وإدارة حركة الزوار بالجزيرة، بالإضافة إلى مظلة شمسية لاستراحة السائحين بمساحة 57.5x. م، و عدد ٦ لوحات إرشادية منها لوحات لإرشاد الزائرين بالاتجاهات وتعليمات الزيارة والتعريف بالجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية.

تستمر أعمال التطوير، حسبْ تصريحات وزيري، إذ يعكف العاملين الآن على تركيب مظلة شمسية أخرى تسع أكثر من ١٨ زائر، وأعمدة للإنارة وتوفير حمامات متنقلة وغرف لمفتشين الآثار.