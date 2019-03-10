شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تكشف عن تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة ببورصة برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كمتحدثة رسمية في جلسة نقاشية وزارية خلال مشاركتها في بورصة برلين للسياحة نظمتها إدارة المعرض، وأدارت الجلسة وقامت ببثها «يورو نيوز» تحت عنوان «التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة»، وذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة، منها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.

وضمت الجلسة وزراء سياحة تونس، وقبرص، وبنجلاديش، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا ، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وقامت «المشاط»، خلال الجلسة، باستعراض المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية العام الماضي.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن 70% من صادرات العالم خدمية، منها 30 % صادرات سياحية، مشيرة إلى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي، والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

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وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد ومنها تطوير شبكات الطرق والكباري، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الإنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة ومنها ربط المتحف المصرى الكبير بالمتاحف الأثرية الأخرى.

وأوضحت الوزيرة أن القانون المصري أصبح الآن يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديد، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات

كما أشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومنطقة العلمين الجديدة، والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قبل السائحين، مثل المحميات الطبيعية وسانت كاترين ودرب سيناء ونوبيع، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة إليها.

وتحدثت الوزيرة عن رؤية الوزارة التي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع.

وقالت الوزيرة: إن «المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار»، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، مؤكدة على أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.