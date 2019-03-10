شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير سيناريو العرض في متحف الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، مساء أمس السبت، معرضًا أثريًا دائما بمتحف الوادي الجديد، يعرض ولأول مرة مجموعة من القطع الأثرية الخاصة بمقبرة «الضباشية»، في إطار تطوير سيناريو العرض المتحفي لمتحف الوادي الجديد.

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وقالت إلهام إن مقبرة «الضباشية» تم اكتشافها عام 1994، لشخص يدعى «مس واي»، وهو من نبلاء العصر اليوناني الروماني، إذ تم اكتشاف المقبرة وتخزين جميع مقتنياتها بالمخازن، حتى تم عرضها لأول مرة في هذا المعرض وافتتاحه أمس.

فيما قال، طارق محمود، مدير عام المتحف، إن المعرض يعرض 17 قطعة أثرية، تضُم مجموعة من الأثاث الجنائزي لصاحب المقبرة، منها تماثيل للآله أوزوريس، وأواني كانوبية وفخارية، وأقنعة جنائزية بالكارتوناج الملون، ومومياء لصاحب المقبرة، مضيفا إلى أنه تم عمل نموذج مصغرة للمقبرة ليوضح للزائرين تصميم شكل المقبرة.

حضر الافتتاح، جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وعدد كبير من رجال الإعلام وجماعة أصدقاء متحف الوادي الجديد.