شكرا لقرائتكم خبر عن سفير برلين بمصر: ألمانيا تهتم بربط وتمويل سوق العمالة بمصر بالصناعات المتوسطة والصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الألماني في مصر، يوليوس جيورج لوي، أن ما أحرزته مصر خلال الأعوام الأربع الماضية، من إنجازات كبيرة تتحقق معها أهداف التنمية المستدامة، حيث تم حل الكثير من المشكلات الاقتصادية المزمنة، بشهادة أكبر بيوت الخبرة الألمانية.

وقال السفير الألماني، خلال تدشين رابطة خريجي معهد ماكسبلانك، أكبر معهد للأبحاث بألمانيا والعالم، والذي تحتضنه الجامعة البريطانية، إن مصر وألمانيا خطيا خطوات واسعة على طريق الشراكة، والتقدم الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيليبو جرينري، رئيس هيئة تمويل الأبحاث والدراسات العليا للطلاب بالمعهد، والدكتورة إزابيل ميرنج، رئيس هيئة التبادل التعليمي بألمانيا، والدكتورة أمل قصري، رئيس الرابطة في مصر.

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وأضاف السفير أن ألمانيا تهتم بربط وتمويل سوق العمالة في مصر، وخريجي الجامعات، بالصناعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لاهتمام ألمانيا بتقديم خبراتها في الحفاظ على البيئة، وجودة مياه النيل، ونظم الري الحديثة، لترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس مجلس الأمناء، إن ألمانيا دولة صديقة لها مكانتها، ومصر تعتز بدورها الفعال في العالم كله، ولديها قناعة بوجود سبل متعددة للتعاون والشراكة، بما يعود بالنفع على البلدين، خاصةً مع الاستقرار السياسي المتحقق في عهد الرئيس السيسي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تتبناه مصر، مؤكدًا على حرص الجامعة على تقديم تعليم متميز، وبحث علمي متقدم، يهدف أغراض التنمية التي تسعى إليها مصر.

كما أكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حمد، على المكانة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة البريطانية، نظراً لاهتمامها بجودة التعليم والبحث العلمي، حيث يوجد بالجامعة 14 مركزاًعلمياً متخصصاً، بالإضافة لواحة العلوم التي تم إفتتاحها العام الماضي.

كما استعرض الدكتور يحي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، ما حققته الجامعة البريطانية من تقدم على كافة الأصعدة، وحصولها على المركز الأول في الفيزياء، طبقا لتقرير شنجهاي، بالإضافة لحصولها على المركز الأول للعام الرابع على التوالي على مستوي الجامعات الخاصة المعتمدة.

السفير الألماني في مصر يوليوس جيورج لوي