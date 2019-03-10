شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرًا نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم مجلس الوزراء، الأحد، تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسؤولية، لمجلس النواب.
وحمل التقرير عنوان «تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة.. يوليو- ديسمبر 2018.. مصر تنطلق».
ويقع التقرير في كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل في: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، التي تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل 6 أشهر بما يتم تنفيذه، موجهًا الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا- كحكومة وبرلمان- واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.
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