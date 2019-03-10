شكرا لقرائتكم خبر عن أحراز «اقتحام السجون»: مقطع صوتي لـ«مرسي».. وفيديو احتفالات هروب «نوفل وشهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز قضية «اقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و٢٨ آخرين من قيادات الإخوان.

وعرضت المحكمة محتوى ملف، تبين أنه يحتوي على تسجيل تلفزيوني عن التدمير والتخريب والإتلاف بمنطقة سجون وادي النطرون، بالإضافة إلى وجود لافتة دُون عليها منطقة سجون، كما يوجد تسجيل مع بعض المساجين، قال أحدهم إنه فوجئ يإطلاق أعيرة نارية واقتحام السجن من قبل أشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية، وقال آخر إن من اقتحم السجن طالبهم بمغادرته والعودة إلى أهلهم.

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وشملت الأحراز فيديو آخر لاحتفالات عناصر حماس، وأثبتت المحكمة أنه توجد لافتة دُون عليها «تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام – كتيبة البريك بأحر التهاني للأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل «أبو أحمد» بمناسبة الإفراج من سجون الظلم المصرية.

كما يوجد تسجيل آخر لعناصر من حزب الله، ظهر فيه شخص يخطب في الجماهير ويطلب منهم الترحيب بالأسير المحرر سامي شهاب، ثم يظهر شخص يعتلي المنصة ويرفع يديه ليحيي الحاضرين الذين يصفقون له، ويوجد مقطع آخر، لأداء يمين الولاء من حماس لجماعة الإخوان المسلمين.

كما عُرض مقطع صوت مسجل، تبين للمحكمة من خلال عرضه أنه صوت المتهم محمد مرسي عيسى العياط، وهو يتحدث ويقول نحن لم نفر، نحن موجودون، وشخص يسأله عن الاشخاص الذين معه فقال هم عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني ومحي حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، ويقرر أنهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلي، مسؤول الجيزة في جماعة الإخوان، وماجد الزمر من شمال القاهرة، حسن أبو شعيشع، مسؤول الإخوان بكفر الشيخ.

كما عرضت المحكمة، تصوير لمبنى، ظهر عليه آثار التخريب والإتلاف وتدمير للسور، ويوجد آثار لاشتعال نيران، ودخان من آثار حريق، وتوجد سيارات إسعاف، كما يوجد صوت لطلقات نارية، وبعض الأشخاص يسيرون بطريقة عشوائية.