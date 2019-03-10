شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق شعارها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، الأحد، شعارها الجديد، ليكن متماشياً مع استراتيجيتها المستقبلية. جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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