شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 36.8 مليون مواطن بـ«100 مليون صحة» منذ انطلاقها حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 6 مليون مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر الأحد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل إلى 36 مليون و807 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 163% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد مليون و580 ألف مواطن بنسبة تحقيق 238% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و323 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و62 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 604 ألف و993 مواطن، ثم المنيا 742 ألف و600 مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 434 ألف و372 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 78 ألفًا و303 مواطنًا.

كما أوضح«مجاهد» أنه تم الإنتهاء من مسح مليون و700 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس «سي» والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.