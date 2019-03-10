شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعيين كامل الوزير لـ«النقل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، قبل قليل، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باختيار الفريق كامل الوزير، لمنصب وزير النقل، خلفاً للدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، على خلفية حادث قطار محطة مصر.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد حضر المجلس، بعد حضوره الندوة التثقيفة للقوات المسلحة، ليفتتح جلسة اليوم بخطاب رئيس الجمهورية لاختيار «الوزير» لوزارة النقل.