شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «كيف ندبر لتدمير وقتل ولادنا.. ده فكر شرير قوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لـ«يوم الشهيد»، أن هذا اليوم هو فرصة لنيل الشرف وتكريم أسر الشهداء، إذ قال: «يا ريت أقدر أعمل أي حاجة لأسرة كل شهيد، مش هقدر أقول غير إن ربنا يجمعنا بيهم في مستقر رحمته ويكون لنا نصيب نكون معاهم في المقام العالي الذي استحقوه بتقديم أرواحهم من أجل بلدهم والناس».

وأضاف الرئيس: «في كل لقاء أتكلم وأسأل أهلي من أسر الشهداء مش عايز حاجة وتكون الإجابة عجيبة.. فبعد من قدم ابنه أو ابنها هقدر أقدم إيه يساوي ما قدموه لبلدنا».

وأوضح السيسي أن رواتب الضباط في الجيش أو الشرطة أرقام «متواضعة»، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب منذ زمن، ولم يطلب أي فرد منهم زيادة في المرتبات، إذ قال: «نحن نقدم أرواحنا وسايبين ولادنا»، مؤكدا أن حماية الدولة ليس بالكلام ولكن بالعطاء والتحمل والصبر ويمكن في بعض الأحيان أن يكون بالحرمان من الحياة.

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وتوجه الرئيس باسمه وباسم كل المصريين بالتحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد، ولكل روح شهيد سقط كي تعيش مصر ولهم كل التحية والتقدير.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تقاتل متطرفين منذ 6 سنوات كانوا طوال السنوات الماضية يجهزون أنفسهم، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تدمير الكثير من السلاح والمخازن والملاجئ كتير، مطالبا بالتوقف كي نرى مصائر الأمم كيف يتم الكيد لها والتدبير.

وتطرق الرئيس في كلمته، في ختام الندوة التثقيفية، إلى ما تردد من شائعات حول تدبير الدولة لحادث الأزهر الإرهابي، مستنكرا هذه الشائعة، إذ قال: «كيف ندبر لتدمير وقتل ولادنا.. ده فكر شرير قوي».

وأوضح السيسي أن الدولة تضم 175 محطة سكة حديد وانتهت من تطوير 102 محطة وتعمل حاليا في 130 محطة أخرى، كما يوجد 1100 مزلقان تم الانتهاء من تطوير 600 مزلقان وميكنة 355 مزلقان، كما تم وضع برنامج لتطوير «المزلقانات» العابرة وتأسيس كباري لحماية المواطنين.

وأضاف السيسي أنه تم التعاقد على شراء 1330 عربة سكك حديدية و200 جرار حديث وسيتم رفع كفاءة 81 جرار والتعاقد على 6 قطارات مكيفة وتوريد 300 عربة سكة حديد لنقل البضائع، مؤكدا أنه سيتم رفع كفاءة مرفق السكك الحديد «كما قال الكتاب».