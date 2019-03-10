شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مجانية هدية «مصر للطيران» للأم في عيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، عن مسابقة جديدة لمشاركة الأمهات الاحتفال بعيد الأم في الحادي والعشرين من هذا الشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن المسابقة تتضمن نشر الأمهات صورهن مع «حورس» شعار شركة مصر للطيران أو أي صورة أو مادة مطبوعة مصورة أو إلكترونية عن «مصر للطيران»، مصحوبة بهاشتاج «#airtimewithmymum»، والأم صاحبة أعلى تفاعل على الصورة تفوز بهدية «مصر للطيران» رحلة مجانية لها، ولمرافق معها لمدة ٣ أيام في إحدى مدن مصر السياحية من اختيار الفائزة شاملة تذاكر الطيران، والإقامة بمشاركة الكرنك بمصر للطيران.