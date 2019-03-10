شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«النواب» لكشف تفاصيل إقالة مدير معهد القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار إقالة مدير معهد القلب.

وقال «الحريري»، في طلبه: «أتقدم بهذا الطلب لاستجلاء الأسباب الحقيقية خلف إصدار قرار إقالة مدير معهد القلب الذي أثار الكثير من الأسئلة حول المبرر الحقيقي لهذا القرار، خاصة أنه فى وقت سابق أصدرت وزارة الصحة بيان تشيد فيه بأداء العاملين فى معهد القلب فى ظل مديره الذي تمت إقالته».

وطالب وزيرة الصحة بتقديم تقرير عن أداء معهد القلب قبل وبعد المدير الذي تمت إقالته، وكذلك تقدير تقارير متابعة أداء معهد القلب في الفترة الماضية.