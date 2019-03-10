شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران ينعى ضحايا الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا طائرة شركة الخطوط الجوية الأثيوبية، والتي تحطمت صباح اليوم عقب إقلاعها من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان مؤكدا على استعداد مصرللطيران التام لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الحادث الأليم . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مصر للطيران ينعى ضحايا الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.