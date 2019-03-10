أخبار مصر

الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، اليوم الأحد، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

 

Advertisements

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا