شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، اليوم الأحد، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

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وتقدم الأزهر الشريف، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.