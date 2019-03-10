شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، اليوم الأحد، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.
وتقدم الأزهر الشريف، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.
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