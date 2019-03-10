شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد الواحات لـ"الخليج 365": فخور بتكريم الرئيس ودماء ابنى وقود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد مشهور والد البطل الشهيد اسلام مشهور شهيد ملحمة الواحات، سعداء بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

واضاف والد الشهيد لليوم السابع، هذا التكريم اثلج القلوب واكد ان مصر لا تنسى ابناءها وأنهم في ضمير ووجدان هذا الوطن ، وان دماء ابناءنا الشهداء كانت بمثابة وقود التنمية التي تشهدها مصر الآن.

وتابع والد الشهيد ، الرئيس حريص دائما على الاهتمام بالشهداء وتكريمهم وهذا الامر يزيح الحزن من قلوبنا ويؤكد ان الدولة لا تنسى ابناءها ، فشكرا لمصر وشعبها الكريم الذين لا ينسوا الأبطال .

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وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من أسر الشهداء، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد.

وخلال الحفل، كرم الرئيس أسر شهداء ضباط القوات المسلحة، وبينهم الشهيد البطل، عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفرى، والشهيد البطل العقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدى، والشهيد البطل مقدم طيار سامى عزمى، والشهيد البطل، رائد عمرو فريد عبد الظاهر سعيد، والشهيد البطل، رائد مصطفى محمود محمد عبد الله، والشهيد البطل، رائد محمد عادل رزق، والشهيد البطل، نقيب إسلام على عبد السلام، والشهيد البطل نقيب أحمد محمد غنيمى عمار، ونقيب احتياط، محمد إمام عبد النبى شحاتة، والشهيد الملازم أول سعيد سعودى سعيد إبراهيم.

وكرم الرئيس السيسى الشهداء ضباط صف وجنود القوات المسلحة، وبينهم الشهيد البطل، رقيب أول حسام مصطفى محمد مرجونة، والشهيد البطل، رقيب علاء طلال وهبة أو ريشة، والبطل الشهيد، جندى مصطفى عمار محمود أحمد عمار، والشهيد البطل، جندى أبانوب راغب تكلا، والشهيد البطل، جندى محمد صبرى عبد العال.

وكرم الرئيس أسر الشهداء من أمناء الشرطة والمجندين، وبينهم، الشهيد البطل، أمين شرطة السيد عبد الحق محمد شفطر، والشهيد البطل، بدرى نبيل عبد الحميد.