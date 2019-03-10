شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو جنسى مع مخرج شهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.
كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام علىذمة التحقيقات.
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