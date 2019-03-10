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فيديو يوضح مسار الطائرة الإثيوبية المنكوبة قبل اختفائها من الرادار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل " الخليج 365 " على مقطع فيديو يوضح مسار الطائرة الاثيوبية المنكوبة، منذ مغادرتها مطار أديس أبابا، وحتى اختفاءها عن الرادار.

وأكدت الخطوط الجوية الاثيوبية، أن 6 مصريين كانوا من بين  ضحايا الطائرة المنكوبة، طراز "بوينغ 737"  التى تحطمت صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، بعد ست دقائق فقط من  مغادرتها أديس أبابا.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، إنشاءها مركز معلومات للركاب الذين كانوا على متن الطائرة التى تحطمت وهى فى طريقها إلى نيروبى، ووضع أرقام هواتف عائلة أو أصدقاء من كانوا على الطائرة، والتأكد من تفاصيل بيان الركاب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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