حدث في 8 ساعات| كامل الوزير وزيرًا للنقل.. ومقتل 6 مصريين بتحطم طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، وكانت البداية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي كشف فيها عن ترشيح اللواء كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل، وبعدها بساعات وافق مجلس النواب على تولي "الوزير" المنصب.

كما قرر السيسي ترقية كامل الوزير إلى رتبة "فريق".

وأعلنت "الخطوط الجوية الإثيوبية" أن مقتل 6 مصريين جراء حادث تحطم طائرة "بوينغ" التابعة للشركة وسط إثيوبيا اليوم الأحد.

وينشر الخليج 365، أبرز الأحداث التي مرت على مدار الـ 8 ساعات الماضية من اليوم:

ترشيح كامل الوزير لحقيبة النقل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة "شهداؤنا في قلوبنا"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأعلن الرئيس ترشيح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد، بعد استقالة الدكتور هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر.. (للمزيد اضغط هنا)

ترقية الوزير لرتبة "فريق"

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرتبة فريق.

من جانبه قال الوزير: أقدم شكر وتعهد أمام الرئيس وكل المصريين، الشكر لله عز وجل لكرمه الكبير وستره وتوفيقه، ثانيًا للأخ والصديق والمعلم والإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساعدته ودعمه لي، وهناك الكثير سأعلنه في مذكراتي عن هذا الرجل العظيم وأسلوب إدارته لعمله وحبه لبلاده، وذلك عقب خروجي من الخدمة، كما أتحدث عن دور جيش مصر العظيم بقياداته.. (للمزيد اضغط هنا).

البرلمان يوافق على ترشيح "الوزير" للنقل

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي ترشيح الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بعد استعراض خطاب رئيس الجمهورية المرسل للبرلمان بتاريخ 27 فبراير الماضي، وفق مواد الدستور واللائحة التي تنص علي أحقية رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري.. (للمزيد اضغط هنا).

التعليم" تعلن عن جدول امتحانات أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي يبدأ يوم 24 مارس الجاري، ويستمر حتى 4 إبريل المقبل؛ بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد تسلمهم "التابلت".

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة الطلاب، والتنبيه عليهم بأن الامتحان التدريبى الثانى باستخدام "التابلت" يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.. (للمزيد اضغط هنا).

مقتل 6 مصريين في تحطم الطائرة الإثيوبية

أعلنت "الخطوط الجوية الإثيوبية" أن مواطنين من 33 دولة قتلوا جراء حادث تحطم طائرة "بوينغ" التابعة للشركة وسط إثيوبيا اليوم الأحد، بينهم 6 مصريين ومغربيين ويمني واحد.

وأعرب الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خالص مواساته لأسر ضحايا طائرة شركة الخطوط الأثيوبية، والتي تحطمت صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها من أديس أبابا، وأكد عادل استعداد الشركة لتقديم أي مساعدة ودعم لهذا الحادث الأليم.. (للمزيد اضغط هنا).

حملة جديدة لتنظيم الأسرة

أطلقت وزارة الصحة اليوم، مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمي" في 9 محافظات.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن هذه المبادرة، تندرج ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عبر تعزيز قدرة الأزواج، والأفراد على ممارسة حقهم الأساسي في أن يقرروا بحرية عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بين انجاب كل طفل وأخر.. (للمزيد اضغط هنا).

"برد العجوز".. طقس دافئ مشوب بالحذر

"دفء مشوب بالحذر"، سمة المرحلة الأخيرة الفاصلة بين فصلي الشتاء والربيع، وعندها يتجه الليل والنهار إلى التساوي في عدد ساعاتهما إلى أن يحين وقت حدوث الاعتدال الربيعي حول يوم 21 مارس من كل عام.. (للمزيد اضغط هنا).​