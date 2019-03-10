"صناعة البرلمان" تعلن تأييدها لاستراتيجية الحكومة لزيادة صادرات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييدها التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، ومضاعفة حجمها، وتوفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى بيان له اليوم، عن أمله في تنفيذ الحكومة لرؤيتها الجديدة لتحفيز الصادرات ومضاعفتها وزيادتها بنسبة 221.8% لتصل إلى 55 مليار دولار بدلاً من 24.8 مليار دولار حالياً بزيادة مقدارها 30.2 مليار دولار.

وأكد أهمية تنفيذ مقترح الاستراتيجية الجديدة خلال السنوات المقبلة، لتكون ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الـ40 الأولى، موضحا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تترقب الاجتماع المرتقب أن تعقده الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصور النهائي للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت.

وأكد عامر أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في الوصول بالصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار سيحول مصر إلى دولة كبيرة داخل منطقة الشرق الأوسط في الصناعة بمختلف المجالات، مشيدا بوصول الصادرات المصرية إلى هذا الرقم الكبير وغير المسبوق في تاريخ مصر سوف تخلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية.​