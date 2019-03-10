"البحوث الإسلامية": ألف لقاء توعوي لوعاظ الأزهر بـ4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى

اختتمت قوافل مجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى محافظات: كفر الشيخ وأسيوط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى المناطق العشوائية في إطار اهتمام المجمع بتلك المناطق وحماية القائمين بها من خطر الفكر التكفيري، حيث أسفرت القوافل عن عقد نحو (1050) لقاء مباشر مع المواطنين في تلك المناطق ضمن برامجها التوعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان الأحد، إن اللقاءات والندوات التي عقدها وعاظ الأزهر في قرى ومدن المحافظات التي توجهت إليها تلك القوافل، ركزت على أبرز المشكلات والقضايا المجتمعية الخاصة بكل منطقة كقضايا التفكك الأسري، وانتشار ظاهرة الطلاق، حيث استهدفت برامج تلك القوافل البحث عن سبل مواجهة المشكلات المجتمعية عن طريق دور الأسر والعائلات، فضلا عن استعادة القيم المهجورة في حياة الناس، ودعم الشعور بالرضا والقناعة لديهم، ومواجهة ظاهرة المادية التي سيطرت على نفوس الكثير من الناس.

وأضاف "عفيفي" أن القوافل استهدفت في تناولها لقضايا الأسرة والمجتمع، مناقشة الدور المنوط بكل فرد من أفراد هذه الأسرة؛ لأجل الحفاظ على الكيان الأسري وتربية الأبناء تربية سليمة، وإعادة بناء القيم السليمة في نفوسهم، وإخراج جيل يساعد على النهوض بالوطن من خلال دعم عوامل الانتماء الوطني لديهم.

وأوضح أن هذه القوافل المستمرة التي يطلقها المجمع تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مدن وقرى الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المعرفية المختلفة، وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة وحمايتهم أيضًا من الفكر المتشدد والتطرف والإرهاب.