الآثار: تطوير سناريو العرض بمتحف الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، معرضا أثريا دائما بمتحف الوادي الجديد، يعرض ولأول مرة مجموعة من القطع الأثرية الخاصة بمقبرة الضباشية.

حضر الافتتاح جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وعدد كبير من رجال الإعلام وجماعة أصدقاء متحف الوادي الجديد.

وقالت صلاح، في بيان اليوم، إن مقبرة الضباشية تم اكتشافها عام 1994م، وهي لشخص يدعى "مس واي" من نبلاء العصر اليوناني الروماني ومنذ اكتشاف المقبرة تم تخزين جميع مقتنياتها بالمخازن حتى تم عرضها لأول مرة في هذا المعرض وافتتاحه أمس.

وأضاف طارق محمود مدير عام المتحف، أن المعرض يعرض 17 قطعة أثرية؛ تضم مجموعة من الأثاث الجنائزي لصحاحب المقبرة منها تماثيل للأله أوزوريس، وأواني كانوبية وفخارية، وأقنعة جنائزية بالكارتوناج الملون، ومومياء لصاحب المقبرة ، مضيفا أنه تم عمل نموذج مصغرة للمقبرة ليوضح للزائرين تصميم شكل المقبرة.​