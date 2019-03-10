تخفيف عقوبة ضابط للسجن 6 سنوات في اتهامه بقتل طالب في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

خففت محكمة النقض، اليوم الأحد، عقوبة السجن المشدد 10 سنوات الصادرة من محكمة الجنايات بحق نقيب شرطة سابق بقسم روض الفرج، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة بين أهالي منطقة روض الفرج وأعضاء بحركة "لازم حازم"، إلى السجن 6 سنوات.

كانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار يوسف عثمان، قضت في 5 ديسمبر2017 بالسجن المشدد 10 سنوات على ضابط شرطة سابق بقسم روض الفرج وتغريمه مليون جنيه وفصله نهائيًا من الخدمة، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام مشاجرة بين الأهالي فى منطقة روض الفرج مع المدعو جمال صابر، مسئول بحركة "لازم حازم"، نتج عنها مقتل "سعد السيد"، وحدوث تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتدخلت قوات الأمن لفض المشاجرة، وقام الضابط بطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن مقتل طالب وإصابة زميله.