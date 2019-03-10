"مكالمة مرسي للجزيرة" واحتفالات حماس بهروب المساجين ضمن أحراز "اقتحام الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".

وفضت المحكمة الحرز الثاني، ضم "سى دي" بداخله تصوير من هاتف محمول للقطات هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وبداخلها مجلد "ورد" ومقطع فيديو باسم "هروب المساجين من سجن وادى النطرون"، تضمن تصوير غير واضح لمجموعة من الاشخاص يسيرون بطريقة عشوائية وتوجد خلفهم لافتة "ليمان" ورقم غير واضح.

وتضمنت الأحراز، مظروف آخر، تضمن أسطوانة مدمجة بداخلها لقاءات لمساجين مع أحد الإعلامين، وكذا مقاطع فيديو لحماس وحزب الله باحتفالاتهم بهروب مساجين لهم ومن بينهم أيمن نوفل، وتصريح محمد مرسي بقناة الجزيرة، وضمت أحد مقاطع الفيديو لافتة ظهرت بين احتفالات تحمل "تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام، بأحر التهاني إلى الأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل بمناسبة الافراج عنه من السجون المصرية".

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وكذلك تسجيل تلفزيوني أورد التدمير والتخريب والإتلاف بمنطقة سجون وادي النطرون، وتوجد لافتة دون عليها "منطقة سجون" ويوجد رقم غير واضح يشبه 440، .

ويوجد مقطع فيديو آخر، لأداء يمين الولاء من حلف حماس لجماعة الإخوان المسلمين، ويوجد صوت عرفت فيه المحكمة أنه صوت المتهم محمد مرسي، وهو يتحدث ويقول نحن لم نفر نحن موجودون ويجيب على تساؤل من شخص بصوت مسموع عن من معه فيجيب محمد مرسي، عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني، ومحي حامد، ومحمود أبو زيد، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، مؤكدا أنهم جميعا 7 أعضاء من مكتب الارشاد، ومسئولين آخرين بالجماعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.