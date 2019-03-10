مصر | "احتفال حماس وحزب الله بتدمير سجن وادي النطرون" ضمن أحراز اقتحام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "احتفال حماس وحزب الله بتدمير سجن وادي النطرون" ضمن أحراز اقتحام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مشاهدة أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

واستعرضت المحكمة محتوى ملف تبين أنه تسجيل تلفزيوني أورد التدمير والتخريب والإتلاف بمنطقة سجون وادي النطرون وتوجد لافتة دُون عليها منطقة سجون، رقم يشبه 440، كما يوجد تسجيل مع بعض المساجين قال أحدهم أنه فوجئ يإطلاق أعيرة نارية ثم اقتحم السجون أشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية، وقال آخر إن من اقتحم سجن طالبهم بمغادرته والعودة إلى أهلهم.

كما يوجد تصوير لاحتفالات لعناصر حماس، واثبتت المحكمة أنه توجد لافتة دُون عليها "تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام – كتيبة البريك بأحر التهاني للأسير القائد المحرر أيمن أحمد نوفل "ابو أحمد" بمناسبة الإفراج من سجون الظلم المصرية.

كما يوجد تسجيل لمقطع يظهر فيه عناصر من حزب الله، ظهر فيه شخص يخطب في الجماهير ويطلب منهم الترحيب بالأسير المحرر سامي شهاب ثم يظهر شخص يعتلي المنصة ويرفع يديه ليحيي الحاضرين الذين يصفقون له، ويوجد مقطع آخر، لأداء يمين الولاء من حماس لجماعة الإخوان المسلمين.

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وحوى مقطع آخر صوت عرفت المحكمة انه صوت المتهم محمد مرسي عيسى العياط وهو يتحدث ويقول نحن لم نفر، نحن موجودون، ويجيب على تساؤل من شخص بصوت مسموع عمن معه، فيجيب محمد مرسي و عصام العريان و محمد سعد الكتاتن يو محي حامد و محمود أبو زيد و مصطفى الغنيمي و سعد الحسيني، ويقرر انهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلي مسئول الجيزة بالإخوان، و ماجد الزمر من شمال القاهرة، حسن ابو شعيشع مسئول الإخوان بكفر الشيخ.

كما يوجد تصوير لمبنى وقد ظهر عليه آثار التخريب و الإتلاف و تدمير لسور المبنى، ويوجد آثار لاشتعال النيران، ودخان من آثار حريق، وتوجد سيارات إسعاف تطلف نفيرها و تخرج من بوابة، كما يوجد صوت لطلقات نارية، وبعض الأشخاص يسيرون بطريقة عشوائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.