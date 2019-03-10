مصر | خبراء: لهذه الأسباب تختلف عقوبات عقر الكلاب.. و65 حالة وفاة بسببها خلال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: لهذه الأسباب تختلف عقوبات عقر الكلاب.. و65 حالة وفاة بسببها خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضجة كبيرة، شهدها الشارع المصري، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلبين يعقران طفلا في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، وهو ما فتح الباب للتسائل عن الموقف القانوني والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، وخاصة بعدما تم إحالتهم إلى الإدارة المركزية للصحة العامة، لأخذ عينات وفحصها، كما انتشرت حالات أخرى لعقر الكلاب للاشخاص أبرزها الآتي:

- تعرض الطفل "محمد.إ"، لمهاجمه كلبين «شديدي الشراسة» من حراسة إحدى الفلل بمنطقة B3 في «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، حيث تفاجا الطفل أثناء لعبه مع زملائه بهجوم الكلبين عليه، فحاول الهروب إلى منزله ولكنه فشل وقاما الكلبين بعقره، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الجمجمة وسحجات في كامل جسده الصغير إثر سحله على الأرض بجانب إصابات من الكلاب.

- كما هاجم كلب ضال في منطقة مصر القديمة سائحة أثناء نزولها من أتوبيس سياحي أمام جامع عمرو بن العاص إلى هجمة شرسة منه، مما أدى إالى إصابة في يديها وساقها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لاسعافها.