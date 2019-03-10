مصر | "173 صورة تكشف آثار تدمير وإتلاف سجني أبو زعبل والمرج" بأحراز اقتحام الحدود الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "173 صورة تكشف آثار تدمير وإتلاف سجني أبو زعبل والمرج" بأحراز اقتحام الحدود الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة فض أحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، واستعرضت المحكمة محتوى اسطوانة مدمجة، تبين أن بداخلها بداخلها مجلد بإسم "ابي زعبل و المرج" يحوي 173 صورة.

وبعرض الصورة تبين أنها عبارة عن صور احداها لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وباقي الصور تصور تدمير واتلاف و تخريب لبعض المباني من الخارج ومن الداخل، وتوجد أثار حريق في بعضها، كما يوجد أثر حريق بأحد السيارات في فناء المبنى، وسيارة أخرى متلفة تمامًا، كما يوجد اثار تحطيم لأجزاء من سور خارجي يحيط بالمبنى، كما أظهرت الصور تدمير داخل المبنى وقد ظهر به عدد من الحجرات المتلاصقة تطل على ممر طولي بما يوحي انه عنبر نزلاء بسجن، وقد ظهرت به آثار التخريب و التدمير، وإتلاف الأبواب، وفتحات في أسوار الحوائط.

وكما استعرضت المحكمة مقطع فيديو مصور بهاتف محمول عن هروب المساجين من وادي النطرون، بالعرض تبين أنه تصوير يصور مجموعة من الأشخاص يسيرون بطريقة غير منتظمة و عشوائية وتوجد خلفهم لافتة تحمل عنوان "ليمان"، مدة الفيديو 17: 2 دقيقة

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.