مصر | "آثار التدمير والتخريب في أحد السجون" ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آثار التدمير والتخريب في أحد السجون" ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وفضت المحكمة الحرز الأول، والذي يحتوي على 14 مظروفا، بالإضافة لمظروف كبير الحجم يبدو من مطالعته أنه أصل المظروف الذي كان يحوي الأحراز، ودون عليه بيانات المظاريف المحرزة، ودون على المظروف الاول، نيابة شمال بنها الكلية، وبداخله أسطوانة سى دي، تحوي صور لإتلاف منشآت سجن المرج العمومي فى القضية رقم 1155 لسنة 2011 إداري الخانكة، ودون عليه من الخلف رقم 367/2013 خزانة.

وعلى أحد وجهي الأسطوانة المدمجة دون رقم 2 وادى النطرون، وبعرض محتواها، تبين احتوائها على مجلد باسم أبي زعبل والمرج بداخله 173 صورة، وضمت الصور إحداها لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وباقي الصور تصور تدمير وإتلاف وتخريب لبعض المباني، من الخارج والداخل، وتوجد آثار حريق فى بعضها، كما يوجد آثر حريق لإحدى السيارات بفناء المبنى، وسيارة آخرى متلفة تماما، وكذلك آثار تحطيم لأجزاء من سور خارجى يحيط بالمبنى.

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كما أظهرت الصور تدمير داخل المبني، وقد ظهر به عدد من الغرف تطل على ممر طولى بما يوحي انه عنبر نزلاء لسجن، وقد ظهرت به أثار التخريب والتدمير، وآتلاف الابواب، وفتحات فى أسوار الحوائط.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.