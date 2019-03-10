مصر | "ضبط تجار مخدرات وأسلحة غير مرخصة".. "الداخلية" تداهم بؤرة الزرابين الإجرامية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط تجار مخدرات وأسلحة غير مرخصة".. "الداخلية" تداهم بؤرة الزرابين الإجرامية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، إحدى البؤر الإجرامية، التي يشتهر عنها علانية ترويج المواد المخدرة المعروفة باسم (بؤرة الزرابين) بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي يقوم على إدارتها عدد من العناصر الإجرامية.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط "إسلام . م . ع" مسجل شقي خطر مخدرات وسرقات عامة، وسبق اتهامه في 24 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية في قضايا (سرقة - ضرب)، و"أحمد . م . أ" عاطل ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضية مخدرات.

كما تم ضبط "علاء . م . ح" عاطل ومقيم بذات العنوان (سبق اتهامه والحكم عليه في قضية ضرب)، وذلك حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلوجرامات، بندقية خرطوش عيار 12مم، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

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واستهدفت الحملة "عادل . ا . م" مسجل شقي خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "(مخدرات - شروع في قتل - استعمال قوة) من بينهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد) وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده.

وتم ضبط زوجتيه وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلوجرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع زوجهما الهارب.

وكما تم استهداف "هاني . ا . م، مسجل شقي خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده وتم ضبط زوجته "سحر . ا . م" وبحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرامًا، 10 أقراص مخدرة، 2 هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع زوجها الهارب.