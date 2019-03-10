مصر | "مستحملتش زنها الكتير".. حبس عامل عذب ابنة زوجته بحلوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستحملتش زنها الكتير".. حبس عامل عذب ابنة زوجته بحلوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدلت والدة الطفلة وتدعى "ج.ج" 30 سنة في تحقيقات النيابة، أن طفلتها من زوجها الأول وأنها انفصلت عنه بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وأنها تزوجت مرة ثانية من عامل يدعى "ا.م" وأنه قام بالاعتداء بالضرب على الطفلة لبكائها المستمر، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة قائلا: "مستحملتش زنها الكتير".
وكانت قد وردت إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة فى وقت سابق بحبسه 4 أيام وتم التجديد.
حريق يلتهم شقة سكنية في دار السلام
التهم حريق شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.
وتلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم الشقة دون وقوع إصابات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.