مصر | "مستحملتش زنها الكتير".. حبس عامل عذب ابنة زوجته بحلوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستحملتش زنها الكتير".. حبس عامل عذب ابنة زوجته بحلوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تعذيب ابنة زوجته.

وأدلت والدة الطفلة وتدعى "ج.ج" 30 سنة في تحقيقات النيابة، أن طفلتها من زوجها الأول وأنها انفصلت عنه بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وأنها تزوجت مرة ثانية من عامل يدعى "ا.م" وأنه قام بالاعتداء بالضرب على الطفلة لبكائها المستمر، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة قائلا: "مستحملتش زنها الكتير".

وكانت قد وردت إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد.

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