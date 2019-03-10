مصر | "قضايا الدولة" تسترد أرض على مساحة 250 ألف متر بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تسترد أرض على مساحة 250 ألف متر بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 14/2/2019 في القضية رقم 8822 لسنة 26ق، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

وترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى الجمعيات الدعوى المشار إليها ضد وزير الحكم المحلي وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضي المبيعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.

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وبجلسة 14/2/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الجدير بالذكر أن إجمالي مساحة الأرض محل النزاع 250 ألف و234 متراً مربعاً كائنة بأرض تقسيم المركز السياحي بالغردقة والتي تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون.