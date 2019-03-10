مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية.

وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة القطامية تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم وبإجراء التحريات الازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض علي المتهمين وتبين أنهم "عاطف. ن"، "نادر. ع"، و"مؤمن. م" عاطلين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

"غبي منه فيه".. حرامي يقتل صديقه بالخطأ خلال سرقتهما سيارة بالخانكة

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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسجل خطر بجوار مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتبين أن صديقه أطلق النيران عليه بالخطأ أثناء سرقة سيارة، وأمكن ضبط المتهم.

وتلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة "عاطل" 28 سنة له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شبين القناطر على جانب الطريق خلف مستشفى الصحة النفسية دائرة القسم وبه جرح بالرأس.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة "عبدالحميد.م.ع" 40 سنة، "فكهاني" مُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب له معلومات جنائية، واختبائه بدائرة قسم ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة وإشتراكه مع المجنى عليه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه.

وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وتوجها بسيارته إلى طريق عزبة عويس دائرة المركز، وعقب قيامهما باستيقاف أحد قائدي السيارات بالطريق لسرقتها هرب قائدها بالسيارة فأطلق عدة أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأصابت إحداها المجني عليه، وأودت بحياته بطريق الخطأ فقام بنقل جثته وإلقائها بمكان العثور، وتخلص من الهاتف المحمول الخاص به بإلقائه بطريق مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وأرشد عن السيارة والسلاح المستخدم فا الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.