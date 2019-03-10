مصر | النيابة تطالب بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل منزله بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل منزله بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة عابدين مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة مسن يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، عثر عليه متوفى داخل شقتة.

ووأمرت بإرسال تقريرا مفصلا لمعرفة سبب الوفاة وأسباب حدوثها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما ورد بلاغا من الأهالي مباحث قسم شرطة عابدين، يفيد بوجود جثة لرجل متوفى داخل شقة بأحد الأبراج االسكنية بشارع رشدي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على رجل في العقد السادس من العمر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية متوفى.

وتبين من التحريات الاولية، أن المتوفى يقيم بمفردة ويعاني من عدة أمراض ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

