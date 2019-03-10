مصر | النيابة تطالب بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل منزله بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل منزله بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووأمرت بإرسال تقريرا مفصلا لمعرفة سبب الوفاة وأسباب حدوثها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود التفاصيل عندما ورد بلاغا من الأهالي مباحث قسم شرطة عابدين، يفيد بوجود جثة لرجل متوفى داخل شقة بأحد الأبراج االسكنية بشارع رشدي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على رجل في العقد السادس من العمر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية متوفى.
وتبين من التحريات الاولية، أن المتوفى يقيم بمفردة ويعاني من عدة أمراض ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو رواش من انفجار 150 طن تنر؟
أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أهالي منطقة أبو رواش بمركز كرداسة من كارثة، بعد إنفجار 150 طن تنر، داخل مصنع غير أدمي بالكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وواصلوا طوال الساعتين الماضيين عمليات الإطفاء، وحال محاولتهم في السيطرة على الحريق، كانت 'جراكن التنر'، تنفجر، واحدة تلو الأخرى، ونجحوا في السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، بعد تفحم المصنع بالكامل.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المصنع الذي اندلعت فيه النيران بمنطقة أبو رواش، غير أدمي، ومبني بالطوب الأحمر، وسقف خرساني، دون وجود وسائل الحماية وقت حدوث الحرائق.
وأوضحت التحريات أن صاحب المصنع لم يصدر له موافقة على المصنع من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ومرخص له من التنمية الصناعية، مضيفة أن العاملين بالمصنع يجمعوا "جراكن"، التنر ويقوموا بإعادة تعبئته داخل زجاجات صغيرة، وبيعها بالأسواق.
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي، وراء إندلاع النيران بمصنع تنر بمنطقة أبو رواش، ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخري.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع تنر بالكيلو 28 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة.
كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده باندلاع النيران بمصنع تنر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 14 سيارة إطفاء، وتبين أن المصنع على مساحة 500 متر، وتم فرض كردون أمني، لمنع تمدد النيران.
وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، ونتج عن الحريق احتراق 150 طن مذيبات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.