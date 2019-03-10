مصر | مد أجل الحكم على 3 متهمين في رشوة هيئة البترول لـ7 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم على 3 متهمين في رشوة هيئة البترول لـ7 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل الحكم على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانوني، لجلسة 7 أبريل المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول في إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوي، بين الثلاثة، وفي سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.