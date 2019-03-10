مصر | حبس عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وخرطوش بالمطرية

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قررت نيابة المطرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لحيازته أسلحة نارية وخرطوش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على عاطلين وبحوزتهم أسلحلة نارية وخرطوش قبل بيعهم بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام "محسن. ع"، و"ولاء. ع" عاطلين ببيع الأسلحة النارية الغير مرخصة والخرطوش.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 فرد خرطوش، 3 أسلحة نارية 2300 من متحصلات تجارتهم وبسؤالهم اعترفوا ببيعهم للأسلحة النارية والخرطوش وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

تأجيل محاكمة مدافع أسوان و42 آخرين بـ"ولاية سيناء" لـ20 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين في القضية المعروفة بـ"ولاية سيناء"، المتهمين فيها بالانضمام لداعش لجلسة 20 مارس.

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وقال القاضي في مستهل أولى جلسات القضية حيث إن السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلي، قد حدد جلسة اليوم 10 مارس لنظر القضية الماثلة، وقد تبين عدم حضور المتهمين، وبالاستعلام تبين عدم إعلانهم بمقر محبسهم بتلك الجلسة.

قررت المحكمة أولاً تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المحبوسين، و إعلان الباقيين، بحضور الجلسة 20 مارس مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين مننهم عهلى ذمة القضية، مع إخطار مساعد وزير الداخلية للتفتيش و الرقابة و مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون باتخاذ الإجراءات المناسبة مع المتسبب في عدم حضور المتهمين بجلسة اليوم.

تضمن قرار الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلى:

أولا: المتهمون من الأول حتى السابع:

تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير:

ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون "طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.