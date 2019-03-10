أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يوافق على ترشيح "الوزير" وزيرا للنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يوافق على ترشيح "الوزير" وزيرا للنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين.

وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة 147 والمادة 129 من الدستور تنص على انه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويرسل الرئيس كتاب لمجلس النواب بالوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويقوم رئيس المجلس لعرض الخطاب في أول جلسة للمجلس وتكون الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لايقل عن ثلث الأعضاء.