أخبار مصر | رئيس مصر للطيران ينعي ضحايا الطائرة الإثيوبية: مستعدون لتقديم الدعم

أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا طائرة شركة الخطوط الجوية الأثيوبية، والتي تحطمت صباح اليوم عقب إقلاعها من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

داعيًا المولى عز وجل، أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا على استعداد مصر للطيران التام؛ لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الحادث الأليم.

Advertisements