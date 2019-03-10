أخبار مصر | رئيس مصر للطيران ينعي ضحايا الطائرة الإثيوبية: مستعدون لتقديم الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مصر للطيران ينعي ضحايا الطائرة الإثيوبية: مستعدون لتقديم الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا طائرة شركة الخطوط الجوية الأثيوبية، والتي تحطمت صباح اليوم عقب إقلاعها من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
داعيًا المولى عز وجل، أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا على استعداد مصر للطيران التام؛ لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الحادث الأليم.
وتحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا.
وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".