أخبار مصر | "المشاط" تشارك في جلسة نقاشية وزارية خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" تشارك في جلسة نقاشية وزارية خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كمتحدثة رسمية في جلسة نقاشية وزارية نظمتها إدارة معرض برلين ITB وأدارت الجلسة وقامت ببثها قناة يورو نيوز Euronews تحت عنوان "التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة"، وذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة ومنها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 6-10 مارس الجاري.

وضمت الجلسة وزراء سياحة تونس، وقبرص، وبنجلاديش ، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا ، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة باستعراض المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية العام الماضي.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية، مشيرة الى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الاسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل.

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وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد ومنها تطوير شبكات الطرق والكبارى، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الإنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة ومنها ربط المتحف المصرى الكبير بالمتاحف الاثرية الأخرى.

وأوضحت أن القانون المصري أصبح الان يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديد، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات.

كما أشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قبل السائحين مثل المحميات الطبيعية وسانت كاترين ودرب سيناء ونوبيع، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة اليها .

وتحدثت عن رؤية الوزارة التي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع.

وقالت المشاط إن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، ومؤكدة على أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.