أخبار مصر | "شكري" يستقبل وفد "التجارة الأمريكية" استعدادا لزيارة بعثة "طرق الأبواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يستقبل وفد "التجارة الأمريكية" استعدادا لزيارة بعثة "طرق الأبواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل صباح اليوم، وفد غرفة التجارة الأمريكية، وذلك في إطار الإعداد لزيارة بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها الغرفة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الدولتيّن والشعبيّن؛ كما أجاب الوزير شكري عن استفسارات الوفد بشأن مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بما في ذلك نتائج الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أمريكيين إلى مصر فى الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" للقاهرة في يناير الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد حرص على الاستماع إلى شرح وزير الخارجية للمواقف المصرية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتي تمثل قاسماً مشتركاً لاهتمامات كل من مصر والولايات المتحدة.

ومن جانبه، أكد وفد غرفة التجارة الأمريكية على حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية وتنميتها في كافة المجالات. كما أعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في لعب دور أكثر فاعلية من أجل تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، فضلاً عن حث الحكومة الأمريكية على تقديم المزيد من المساعدات لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي