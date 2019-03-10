انت الان تتابع وزير الصناعة: أواجه الاحتكار.. وهدفنا التصدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه يركز خلال الفترة الحالية على خفض معدلات الاستيراد وتعظيم المنتج المصري وتصديره، بخلاف مكافحة الممارسات الاحتكارية التي لا يتوانى عن مواجهة أصحابها بشكل فوري. وأضاف نصار، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه قام بعملية تنسيق و"توضيب" لوزارته من الداخل، بحيث يجعل منها منظومة متكاملة غير قائمة على شخص الوزير فقط، مشيرا إلى أنه "تم إسناد أدوار أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كما نكثف العمل داخل كل قطاعات الوزارة".

وأوضح أن الوزير يأتي لمدة سنة أو 6 أشهر فقط، ولكن يجب أن يكون هناك في الوزارة من يستطيع أن يدير أعمالها، ويكون قائما بأعمال النائب الأول للوزير، رغم أن هذا المنصب غير موجود في الهيكل الحكومي، ولكننا نسعى لتطبيقه على أرض الواقع سعيًا لمزيد من الإنتاجية، حسب تعبيره. وفيما يتعلق بمقابلة أعضاء مجلس النواب،

Advertisements