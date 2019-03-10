انت الان تتابع التعليم تعلن جدول الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، الذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتى 4 إبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد تسلمهم التابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي. من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، إنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب، والتنبيه عليهم بأن الامتحان التدريبي الثاني باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.

وأضاف حجازي أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسي للطلاب في أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات لا الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي بحالته التي عليها أيًا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم

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