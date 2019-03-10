انت الان تتابع السيسي: تزعلوا مني تكرهوني ميجراش.. لكن البلد تعيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وقال الرئيس، عقب إعلانه تكليف اللواء كامل الوزير بتولي حقيبة النقل: "كان عندي مشكلة في الكهرباء وبفضل الله انتهت، ومشكلة في الغاز وبفضل الله انتهت، ومشكلة في الشبكة القومية للطرق وبفضل الله انتهت"، مضيفا: "باقي فقط مرفق السكة الحديد والنتائج اللي بنتمناها من الإصلاح الاقتصادي".

وجدد الرئيس السيسي حديثه حول "الإصلاح الاقتصادي"، قائلا: "الإصلاح الاقتصادي كان لابد إننا نمشي فيه لو كنا أمناء ومخلصين وقبل كل ده فاهمين قضية بلدنا.. كان لازم نعمل ده ونتحمل تبعاته".وتابع: "تزعلوا من السيسي تكرهوه ميجراش لكن البلد دي تعيش.. مش لأجل خاطر إحنا نعيش نضيع الشعب".شهد الرئيس عبد الفتاح