شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي موصيًا كامل الوزير بـ«النقل» خيرًا: «عايزين كل حاجة زي الكتاب ما بيقول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير شامل لهيئة النقل بحلول 30 يونيو 2020، إذ قال: «إحنا قولنا في 30 يونيو 2020، هنكون أحدثنا نقلة كبيرة في مرفق النقل».

وأضاف، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لـ«يوم الشهيد»: «الدنيا اتغيرت واتطورت، إحنا دلوقتي شغالين في مشاريع مش زي ما اتقال بـ10 ولا 20 مليار، ده أكتر من كده بكتير. إحنا لما جينا نصلح مرفق الكهرباء، دخلنا على 600 مليار، الكهربا مكنتش محطات فقط».

Advertisements

وتابع: «إدخال نظام الإشارات سيتطلب تمويل ضخم، أي حاجة هندخل نعملها بالشكل اللى يليق بالعصر اللى إحنا فيه، عشان نعمل إشارات إلكترونية، بعيدة عن أخطار البشر».

وأردف السيسي مخاطبًا الفريق كامل الوزير، المُرشح لتولي حقيبة النقل: «يا كامل كل الكتاب زي الكتاب ما بيقول».