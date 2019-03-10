شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسي يكرم أسر الشهداء والأمهات المثاليات في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أسماء الشهداء وأسرهم خلال الندوة التثقيفية الثلاثون «شهدائنا في قلوبنا» التي تقيمها القوات المسلحة تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحاربين القدامين حيث تم منحهم الدروع والأوسمة. وجاءت القائمة كالتالي: القوات المسلحة:

عميد أركان حرب أحمد عبدالخالق الجعفري

عقيد أركان حرب مصطفي أحمد السيد الوتيديى

مقدم طيار سامي محمود عزمى أمان

رائد عمرو فريد عبدالظاهر سعيد

رائد مصطفى محمود محمد عبدالله

رائد محمد عادل رزق إبراهيم

نقيب إسلام على أحمد عبدالسلام

نقيب أحمد محمد غنيمي عمار

نقيب احتياط محمد إمام عبدالنبي محمد إمام شحاته

ملازم أول سعيد سعودي سعيد إبراهيم Advertisements ضباط الشرطة:

لواء إمتياز إسحاق محمد كامل حمودة

رائد إسلام محمد حلمي مشهور

نقيب على أحمد شوقي على عبدالخالق ضباط الصف والجنود- القوات المسلحة:

رقيب أول حسام مصطفي محمد مرجونه

رقيب علاء طلال وهبه ابو ريشه

جندي مصطفي عمار محمود أحمد عمار

جندي أبانوب رضا راغب تكلا

جندي محمد صبري عبدالعال الداداموني أمناء الشرطة والمجندين:

أمين شرطة السيد عبدالحق محمد شفطر

جندي بدري عبدالحميد محمد منصور الأمهات والأباء: عزيزة مخلوف عبدالواحد والدة عقيد أركان حرب محمود على عبده هلال ..أم مثالية

نرجس عبدالقادر محمد عطوة أرملة الشهيد البطل أحمد محمد مصطفي..أم مثالية

عميد محمد محمود مصطفي سقاوة ..الأب المثالي

ملازم أول بالمعاش سالم السيد درويش ..الأب المثالي

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