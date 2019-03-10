شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اللواء كامل الوزير لرتبة «فريق».. والوزير: «أشكُر الأخ والصديق والمُعلم السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد، ترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرتبة «فريق»، إذ قال: «اسمح لي أرقيك لرتبة فريق».

ومن جانبه، قال الوزير: «عاوز أشكر الرئيس، الأخ والصديق والقائد والمعلم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدته وتقويته ليّا وجمّد قلبي، في كلام كتير هقوله عن الراجل ده في مذكراتي، في أسلوب شغله، وحُبه لبلده».