شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اللواء كامل الوزير لرتبة «فريق».. والوزير: «أشكُر الأخ والصديق والمُعلم السيسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد، ترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرتبة «فريق»، إذ قال: «اسمح لي أرقيك لرتبة فريق».
ومن جانبه، قال الوزير: «عاوز أشكر الرئيس، الأخ والصديق والقائد والمعلم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدته وتقويته ليّا وجمّد قلبي، في كلام كتير هقوله عن الراجل ده في مذكراتي، في أسلوب شغله، وحُبه لبلده».
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