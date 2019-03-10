شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض والده تلبية مطالبه.. انتحار طالب ثانوي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، اليوم الأحد، على الانتحار شنقا داخل منزله بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بني سويف، لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن تأخر والده في تلبية مطالبه.

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وتلقى العقيد هشام لطفي، مأمور مركز الفشن، إخطارا من الدكتور كريم جمال، نائب مدير مستشفى الفشن المركزي، بوصول جثة طالب ثانوي، يُدعى «مصطفي. م. س»، 18 سنة، ومقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى الفشن المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي من مفتش الصحة، تبين وجود آثار شنق على رقبة المتوفى، كما تبين من تحريات المباحث أن الطالب كان يعاني من ظروف نفسية سيئة في الأيام الأخيرة، وأنه استغل انشغال أسرته في حفل زفاف بالقرية، وأقدم على ربط عنقه بطرف حبل والطرف الآخر في السقف.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.