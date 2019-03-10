شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مرتبات الجيش والشرطة متواضعة.. والتمن اللى بيدفع كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، موجهًا التحية لأهالي الشهداء، إذ قال: «إحنا موجودين هنا عشان ناخُد الشرف.. أنا بتكلم بجد، يا ريت أقدر أعمل حاجة لأسرة كل شهيد».

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وأضاف السيسي: «في كل لقاء، لما أتكلم واسأل أهلي وناسي (مش عاوز حاجة؟)، الإجابة عجيبة، بعد اللى قدم ابنه أو ابنها أو زوجها، أنا هديها إيه؟ مهما عطيت، ميساويش حاجة جنب اللى هم عطوه وقدموه لبلدنا، كل الشهداء عسكريين أو مدنيين تمن كبير دفعته بلدنا».

وتابع: «يا ترى إحنا بندي الجيش والشرطة إيه؟ مرتبات؟ يا ترى بيعملوا وقفات عاوزين فلوس؟ لا والله، لا حصلت ولا هتحصل، التمن اللى بيدفع كبير، مرتبات صف ظابط أو جندي في الجيش أو الشرطة، لو قولتلكم الأرقام هتستغربوا، لأنها أرقام متواضعة، محدش طلب زيادة وقال، إحنا بنقدم أرواحنا وسايبين ولادنا».

وفي نهاية الكلمة، قال: «أنا بقول الكلام ده عشان نبقى فاهمين إن البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام أبدًا.. اسمحولي باسمي وباسم كل المصريين، أوجه التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة وروح شهيد، سقط لأجل مصر تعيش».