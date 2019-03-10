شكرا لقرائتكم خبر عن والي: معدلات الإنجاب المرتفعة تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية اجتماعها الأول برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الشخصيات العامة من رجال أعمال وإعلاميين وممثلين عن وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودار الإفتاء المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الأوقاف والثقافة والتعليم العالي والشباب والتنمية المحلية.

وأكدت والي، خلال الاجتماع، أن استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب قد أدى إلى زيادة معدل النمو السكاني ليصل إلى 2.65% وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، حيث إن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على نوعية الحياة وإنما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري، لذا أطلقت الدولة في عام 2015 الاستراتيجية القومية للسكان والتي أسندت لكل وزارة دورًا محددًا تقوم به بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضافت "والي" أن برنامج 2 كفاية يعد انعكاساً لدور وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للاستراتيجية، إذ تعمل الوزارة على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.

وقد استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف العام على المشروع، خلال الاجتماع أهم أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب الكلي والتي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية وأسباب اقتصادية مع التعرف على الفئة المستهدفة من المشروع وهن السيدات المستفيدات من برنامج تكافل من 18 إلى 35 في المحافظات العشر المستهدفة.

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كما استعرض عثمان مهام لجان التسيير اللامركزية بالمحافظات المستهدفة برئاسة المحافظين وهي متابعة تنفيذ أنشطة المشروع بكل محافظة وتقديم التيسيرات لفريق المشروع وإعداد تقارير شهرية بأنشطة المشروع بالمحافظة وموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بنسخة منها لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع.

وفي ذات السياق، عرضت ديزيريه لبيب، مدير المشروع الإطار الاستراتيجي للمشروع، الذي يرتكز على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية والتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض استراتيجية المشروع والهيكل التنظيمي له وإبراز التقدم الذي تم إحرازه من خلال الأنشطة التي تمت في الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، بالإضافة إلى استعراض الخطط المزمع تنفيذها خلال عام 2019.

ويهدف برنامج 2 كفاية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل المنفذ في عشر محافظات الأكثر فقراً والأعلى خصوبة وهى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة.

هذا ويعد من أهم ما تم تنفيذه من المخطط للبرنامج حتى يناير 2019 هو تطوير ودعم عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، حيث تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، علاوة على تطوير وتجهيز 33 عيادة أهلية، كما تم البدء في حملات طرق الأبواب في أول يناير 2019، حيث إن المستهدف شهريا 340.000 زيارة و408 ندوات، أيضاً تم إطلاق حملة إعلامية موسعة في 27 يناير 2019.

وتركز اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية على التأكد من أن الاستراتيجية المخطط لها تتوافق مع الهدف من المشروع، وتقديم مدخلات لتطوير المشروع والمساعدة في تحقيق نتائجه، كما تختص اللجنة بتحديد ومراقبة التحديات القائمة والمحتملة على المشروع والعمل على مواجهتها وعلى تطوير آليات استدامة أنشطة المشروع بالإضافة إلى المشاركة في عملية تقييم المشروع وتأثيره الفعلي على الجمهور المستهدف.