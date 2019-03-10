شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة: 13 معلومة مهمة منها صرف الأدوية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إطلاق مبادرة لزيادة الوعي لدى كل المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار «حقك تنظمي»، هذا بعد وقت من إطلاق حملة وزارة التضامن الاجتماعي «السند مش في العدد»، لمكافحة الزيادة السكانية تحت عنوان «2 كفاية».

وتشمل خطة وزارة الصحة:

- الحملة تضم تسع محافظات (الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية).

- المبادرة تندرج ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- تهدف الحملة لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام الوسائل المتعددة.

- استهداف القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة.

- تستهدف المبادرة كلاً من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات في سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثاً ويرغبن في المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو «حموات»، والرجال في مراحل العمر المختلفة.

- سيتم عقد حملات توعوية تحت شعار «أسرتنا مثالية»، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.

- سيتم تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار «كلام رجالة».

- لقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار «خمسة لصحتك».

- لقاءات للحموات تحت شعار «حماتي حياتي»، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الإنجاب تحت شعار «نظمتي؟».

- لقاءات للشباب تحت شعار «أسرتنا مثالية».

- تنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة، ومراكز الشباب.

- ستتزامن مع قوافل وحملات توعية بالمحافظات التسع المستهدفة، كما سيتم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الأهلية بالمشاركة في الحملة، عبر الحصر والدعاية والترويج لها.

- سيتم صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة عبر عيادات ثابتة ومتنقلة، وفي المراكز الحضرية والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع الاستعانة بإخصائيي نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.