شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية في يوم المرأة العالمي: كنتِ سندًا في معركة الاستقلال والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة للمرأة المصرية والقيادات النسائية العاملة في الوحدات المحلية، اللاتي يَقُدْن وبكفاءة وتفانٍ واقتدار العديد من الوحدات المحلية بكل المدن والمحافظات المصرية.
وأشاد الوزير، في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بجهود العاملات في وحدات تكافؤ الفرص وحماية المرأة وتمكينها بمختلف المدن والمحافظات.
وأضاف شعراوي أن المرأة المصرية وقفت عبر تاريخها سندًا لأمتها في معركتها من أجل الاستقلال وفى معاركها من أجل التنمية في ملحمة متواصلة من الكفاء كان محلاً لتقدير الدولة والقيادة السياسية عبر العصور.
وأشار الوزير إلى أن صعود المرأة لمنصب المحافظ ونائبه ورئاسة العديد من المدن والأحياء، وتولي مناصب قيادية في الحكومة ومجلس النواب، يضيف لمكانة المرأة المصرية والاحترام الذي باتت تحظى به عربياً وأفريقياً ودولياً، وهي مكانة مستحقة حفرتها بسواعدها في كافة المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما حققت لمصر انتصارات في كل المجالات.
وأوضح أن قضايا المرأة ودعمها وتمكينها وخلق فرص عمل لها وتوفير الحماية لها من العنف والتميز هو إحدى أولويات وأهداف استراتيجية الوزارة، بما يتفق مع تحقيق الأهداف الوطنية وما تضمنته خطة استراتيجية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة أفريقيا 2063 وما تتضمنه تلك الأجندات من التزامات وتسعى وزارة التنمية المحلية للإيفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأهداف بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة.
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